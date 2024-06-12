Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации России», об этом со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши пишет ТАСС.

Ведомство предупредило о том, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума. Это связано с началом работы в воздушном пространстве польских и союзных самолетов.

«Наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», подчеркнули военные.

1 июня Польша вместе с союзниками подняла в воздух истребители, чтобы перехватить российские самолеты. Оперативное командование ВС Польши опубликовало сообщение, в котором говорилось, что ночью они наблюдали усиленную активность дальней авиации России. Спустя три часа командование заявило, что самолеты вернулись на землю.