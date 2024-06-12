США предупредили о приближении крупной природной катастрофы

Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение и цунами

США могут столкнуться с крупной природной катастрофой, предупредило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. В публикации говорится, что страна может пострадать из-за угрожающего ей девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение — еще более разрушительное, чем ожидаемая "большая встряска" в Калифорнии», — отмечается в статье. Тектонические плиты в регионе могут «наехать» друг на друга, нагнетая давление с риском мощного землетрясения.

Как утверждают исследователи, подобный катаклизм может повлечь за собой цунами высотой до 30 метров и более, а также лишить жизни более десятка тысяч человек.

Ранее в Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата. Так, коалиция организаций «Корни сотрудничества» активизировала работу над сохранением и восстановлением мангровых зарослей в районе Флорианополиса на юге страны.