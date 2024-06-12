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13:52, 12 июня 2024Мир

США упрекнули Турцию в помехах помощи Украине

Посол США Флейк: позиция Турции по Конвенции Монтре препятствует помощи Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Позиция Турции по Конвенции Монтре препятствует помощи Украине от НАТО по морю. В помехах помощи Анкару упрекнул посол США в Турции Джефф Флейк в интервью CNN Turk.

«Турция, применяя Конвенцию Монтре, очень помогла, но при этом она препятствует союзникам в решении вопросов снабжения Украины», — сказал дипломат.

Согласно Конвенции Монтре, Турция может контролировать проливы Босфор и Дарданеллы и не допускать туда военные корабли. На основе ее статьи 19 с началом специальной военной операции России на Украине Турция закрыла зону проливов для прохода военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных стран.

Ранее лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель посчитал правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России. Он также назвал правильным осуществление Конвенции Монтре.

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      Семен Александров
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