Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:48, 12 июня 2024Наука и техника

Герой России назвал главный недостаток Abrams и Leopard 2 на Украине

Герой России Баксиков: танки Abrams и Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины

Фото: Tobias Cukale / Global Look Press

Американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой добычей, заявил член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил военный, Abrams и Leopard 2 — тяжелые машины и имеют непропорциональное давление на грунт.

«Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжелые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их легкой добычей», — назвал главный недостаток военный. Он уточнил, что при этом танк Abrams почти невозможно пробить в лоб.

Ранее обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен рассказал, что российские военные научились расправляться с американскими танками на Украине. Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожен минами. Он уязвим для противотанковых орудий, таких как российский «Корнет», уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

      ООН назвала число погибших в секторе Газа детей

      В России предложили блокировать звонки из-за границы

      В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

      Фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

      В Киеве произошло несколько взрывов

      Умерла французская певица Арди

      На границе России и США допустили рост наряженности

      В Москве заочно арестовали служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

      Во Франции объяснили провал партии Макрона на выборах в Европарламент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше