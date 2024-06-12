Герой России Баксиков: танки Abrams и Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины

Американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой добычей, заявил член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил военный, Abrams и Leopard 2 — тяжелые машины и имеют непропорциональное давление на грунт.

«Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжелые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их легкой добычей», — назвал главный недостаток военный. Он уточнил, что при этом танк Abrams почти невозможно пробить в лоб.

Ранее обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен рассказал, что российские военные научились расправляться с американскими танками на Украине. Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожен минами. Он уязвим для противотанковых орудий, таких как российский «Корнет», уточнил он.