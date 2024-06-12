Умерла французская певица Арди

BFMTV: французская певица Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет

Известная французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет. Об этом передает телеканал BFMTV со ссылкой на ее близких.

Сын Арди, музыкант Тома Дютрон сделал публикацию в социальных сетях, написав «Мама ушла» и прикрепив ее фотографию.

«Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась... Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения "йе-йе" было 80 лет», — отмечается в публикации.

По данным издания, в течение долгого времени Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила, что у нее диагностировали другое онкологическое заболевание. В марте 2024 года она объявила о завершении своей карьеры.

Ади известна такими композициями, как Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour, Message personnel и Voilà.

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