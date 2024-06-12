В деле обвиняемого в педофилии главы челябинского завода появилась подельница

Суд арестовал второго фигуранта по делу директора ЧЭМК о педофилии

В деле против арестованного по обвинению в педофилии главы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского появилась подельница. Как передает ТАСС, женщина стала вторым фигурантом уголовного дела, решение о мере пресечения принимал Центральный районный суд Челябинска.

«Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили агентству в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.

При этом никакой дополнительной информации о личности обвиняемой и степени ее вовлеченности в предполагаемые преступления главы завода пока не поступало.

Ранее тот же суд арестовал на два месяца Ходоровского, заседание проходило в закрытом режиме. Под стражей он останется как минимум до 10 августа. Ему должны были предъявить обвинения по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Показания на Ходоровского дал сутенер, который якобы предоставлял ему детей по всей России. Кроме того, силовики нашли видеозапись с участием директора комбината.