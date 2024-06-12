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03:27, 12 июня 2024Наука и техника

В России создали разведывательный дрон на замену популярному на фронте Mavic

Российская компания «Стратим» создала разведдрон «Воробей», аналог коптера Mavic

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», способный заменить популярный на фронте китайский коптер Mavic. Об этом сообщил представитель разработчика, передает РИА Новости.

Компактный складной аппарат предназначен для разведки и корректировки огня. По функционалу он аналогичен широко использующимся в зоне СВО обеими сторонами БПЛА Mavic, обладает схожими характеристиками, работает при помощи пульта управления.

Разработчик указал на важное преимущество российского дрона: он работает на некоммерческой частоте, которая плохо подавляется украинскими системами радиоэлектронной борьбы. У Mavic частоты известны и не изменяются, добавил представитель компании.

Наземная станция «Воробья» подключена к нейросети, которая позволяет оператору беспилотника распознать цели, например, бронетехнику, артиллерию, пехоту, транспорт и иные.

Ранее сообщалось, что в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) начали разработку и производство систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров.

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      Марина Совина
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