В Сбере высказались о влиянии новых санкций США на его работу

Сбер заявил, что новые ограничения не повлияют на его работу

В Сбере высказались о влиянии новых санкций Соединенных Штатов на его работу. Там заявили, что введенные ограничения никак не затронут работу кредитной организации. Соответствующий комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что в работе зарубежных подразделений серьезных изменений также не предвидится, так как они являются частью Сбера и на них уже распространяются ограничения.

Валютно-обменные операции клиенты банка смогут осуществить в привычном режиме в приложении и офисах. Все их средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности, заверили в кредитной организации.

В среду, 12 июня, Мосбиржа сообщила, что приостановит сделки по покупке и продаже доллара и евро. Как указали в Сбере, это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков.