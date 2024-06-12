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13:33, 12 июня 2024Спорт

Вяльбе назвала неприемлемым показ в России Олимпиады в Париже

Елена Вяльбе назвала неприемлемым показ в России Олимпиады в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как относится к показу в России летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметила, что считает неприемлемым для себя трансляцию соревнований. «Надо показывать российские соревнования — у нас их будет очень-очень много. У меня даже не вызывает интерес включить Олимпиаду хотя бы на фоне», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Она назвала функционера мразью и заявила, что не уважает его как олимпийского чемпиона по фехтованию.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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