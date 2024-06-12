Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту

Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. При этом, как следует из сообщения агентства SPA, высшее руководство страны не принимало участия в его встрече в аэропорту города Джидда.

«Зеленского в международном аэропорту в Джидде принял заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз и государственный министр (должность аналогична позиции министра иностранных дел, — прим. «Ленты.ру») Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан», — говорится в сообщении.

Помимо них, в аэропорт приехали посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин, а также посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко и ряд других официальных лиц.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Такое решения связано с отказом приглашать на саммит Россию.