Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 12 июня 2024Мир

Западу напомнили о словах Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Норвежский политолог Дизен вспомнил слова Путина после появления АПЛ у Кубы

Фото: Stringer / Reuters

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность. Об этом напомнил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter) после появления атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) РФ у берегов Кубы.

Он отметил, что лидеры утверждают, что Россия не будет защищать свои красные линии и страх перед третьей мировой войной не обоснован. «Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом)», — написал Дизен. Он также напомнил о словах российского лидера, подчеркнувшего, что «у всего есть предел».

Кроме того, Россия указывала на то, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину для ударов по российской территории. «Ответят ли США, если Россия нападет на территорию США через третью сторону?», — вопросил Дизен.

Ранее подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты должны способствовать деэскалации конфликта на Украине из-за отправки АПЛ ВМФ России на Кубу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Неизвестный открыл стрельбу около монастыря Оптина пустынь

      Командирам ВСУ придется согласовывать тезисы выступлений

      На Украине сообщили о размещении в Крыму комплексов С-500

      В МОК рассказали об отслеживании соцсетей российских спортсменов

      Раскрыт мотив открывшего стрельбу в районе Оптиной пустыни

      Западу напомнили о словах Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

      Названа причина отказа приглашать Россию в Нормандию

      Раскрыты подробности стрельбы в районе монастыря Оптина Пустынь

      Россия обвинила ЕС во лжи в вопросе мира на Украине

      Стало известно о связи обысков у Дмитрия Галкина с его братом Максимом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше