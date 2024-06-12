Норвежский политолог Дизен вспомнил слова Путина после появления АПЛ у Кубы

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность. Об этом напомнил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter) после появления атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) РФ у берегов Кубы.

Он отметил, что лидеры утверждают, что Россия не будет защищать свои красные линии и страх перед третьей мировой войной не обоснован. «Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом)», — написал Дизен. Он также напомнил о словах российского лидера, подчеркнувшего, что «у всего есть предел».

Кроме того, Россия указывала на то, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину для ударов по российской территории. «Ответят ли США, если Россия нападет на территорию США через третью сторону?», — вопросил Дизен.

Ранее подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты должны способствовать деэскалации конфликта на Украине из-за отправки АПЛ ВМФ России на Кубу.