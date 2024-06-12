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14:45, 12 июня 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в отъезде Швейцарию на фоне массовой гибели жителей страны

Соскин: Зеленский едет в Швейцарию на фоне гибели тысяч украинцев

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский едет на конференцию в Швейцарии на фоне массовой гибели жителей страны и сложной экономической ситуации. В этом в своем YouTube-канале его обвинил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Кто будет платить за это все? Страна — банкрот. Страна в дефолте. В стране девальвация, инфляция. В стране геноцид и этноцид. В стране массовые похищения людей под видом мобилизации. В стране погибли или ранены сотни тысяч людей. Зеленский в это время едет на конференцию смотреть на Лозаннское озеро и есть меню из четырех блюд», — заявил Соскин.

Он добавил, что пока президент Украины и члены его делегации «будут наслаждаться поездкой», простые украинские военные продолжат сидеть в окопах.

Ранее Соскин заявил, что «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение превратить украинцев в хорошее и качественное пушечное мясо. При этом мирный план Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины.

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      Олег Давыдов
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