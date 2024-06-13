Экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука

МВД объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Гайдука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в розыск объявлен бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Их разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

Ранее Следственный комитет России предъявил Гайдуку и Кондратюку заочные обвинения. Следствие считает, что под их руководством ВСУ обстреливали территорию Донбасса, в результате чего пострадали 166 человек, включая троих детей, и были разрушены 60 объектов инфраструктуры.

11 июня в Донецке заочно осудили на 22 года командира роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Льва Пашко.