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18:56, 13 июня 2024Силовые структуры

Экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Гайдука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в розыск объявлен бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Их разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

Ранее Следственный комитет России предъявил Гайдуку и Кондратюку заочные обвинения. Следствие считает, что под их руководством ВСУ обстреливали территорию Донбасса, в результате чего пострадали 166 человек, включая троих детей, и были разрушены 60 объектов инфраструктуры.

11 июня в Донецке заочно осудили на 22 года командира роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Льва Пашко.

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