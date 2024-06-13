Ким Кардашьян прошлась по улице в майке без бюстгальтера

Американская телезвезда Ким Кардашьян прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летняя бизнесвумен попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. На размещенных снимках знаменитость предстала в черной свободной юбке с кожаным ремнем и сапогах на высоких каблуках. Помимо этого, звезда надела белую майку, отказавшись от бюстгальтера. На фото видно, что сквозь ткань просвечиваются ее соски.

Кроме того, Кардашьян распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июне Ким Кардашьян обругали в сети за полет на частном самолете за чизкейком. Юзеры вспомнили об интервью бизнесвумен журналу Vogue, в котором она призналась, что решила воспользоваться своим воздушным судном ради одного кондитерского изделия.