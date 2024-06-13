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00:43, 13 июня 2024Спорт

Месси сравнил чемпионаты мира и Европы

Лионель Месси заявил, что все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аргентинский нападающий «Интер Майями» Лионель Месси сравнил чемпионаты мира и Европы. Его слова приводит ESPN.

«Многие говорят, что чемпионат Европы — самый сложный турнир. А как же Аргентина, Бразилия, Уругвай?» — задался вопросом Месси. Он заявил, что все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы

Ранее мнением по данному вопросу поделился нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе. Он назвал чемпионат Европы самым сложным турниром.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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