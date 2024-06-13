Младший брат главы «Ахмата» получил генеральское звание

Младший брат командира «Ахмата» Алаудинова получил звание генерала

Родственник замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова получил генеральское звание. Об этом сам Алаудинов сообщил в Telegram.

Речь идет о младшем брате командира «Ахмата». Он опубликовал фотографию указа президента России, в котором фигурирует Абдула Алаудинов.

Согласно тексту указа, Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Старший брат поздравил его с присвоением этого звания и пожелал успехов.

Сам Апти Алаудинов в апреле 2024 года был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. При этом он был освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России.

