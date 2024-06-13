Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 13 июня 2024Россия

Младший брат главы «Ахмата» получил генеральское звание

Младший брат командира «Ахмата» Алаудинова получил звание генерала

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Родственник замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова получил генеральское звание. Об этом сам Алаудинов сообщил в Telegram.

Речь идет о младшем брате командира «Ахмата». Он опубликовал фотографию указа президента России, в котором фигурирует Абдула Алаудинов.

Согласно тексту указа, Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Старший брат поздравил его с присвоением этого звания и пожелал успехов.

Сам Апти Алаудинов в апреле 2024 года был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. При этом он был освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Сдуру покупали по 130». Экономисты рассказали, что россиянам делать с наличными долларами после новых санкций

      Лидера группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию армии

      МВД и ФСБ вскрыли на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

      В России отменили авиасалон МАКС-2024

      Суд ЕС оштрафовал Венгрию из-за беженцев

      Великобритания объявит новые санкции против России

      Пилотов ВСУ начали отправлять в штурмовые отряды из-за нехватки техники

      Депутат заявил о растущем недоверии к доллару во всем мире

      МИД Британии назвал условие прекращения ударов по России западным оружием

      Замглавы Генштаба ВС России попал в разработку ФСБ после показаний свидетелей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше