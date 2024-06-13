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18:51, 13 июня 2024Из жизни

Мужчина нашел человеческий палец в рожке мороженого

В Индии мужчина обнаружил человеческий палец с ногтем в мороженом

Фото: American Heritage Chocolate / Unsplash

В Индии мужчина нашел человеческий палец в мороженом, которое его сестра заказала онлайн. Об этом сообщает News9Live.

26-летний врач Орлем Брэндон Серрао из Мумбаи обратился в полицию в четверг, 13 июня. Он рассказал, что после обеда взял рожок мороженого из холодильника и начал его есть. Однако вскоре он обнаружил внутри фрагмент пальца с ногтем. На фотографии, которая распространилась в социальных сетях, видно, что из десерта торчит палец длиной около двух сантиметров.

По словам индийца, днем ранее мороженое с другими продуктами заказала его сестра в онлайн-сервисе доставки. Мужчина не только оповестил правоохранителей, но и написал жалобу производителю мороженого в социальной сети. Реакции на последнюю претензию пока не последовало.

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Полиция возбудила уголовное дело по трем статьям и отправила десерт и найденный в нем палец на экспертизу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мексике одна посетительница спортзала откусила палец другой. Конфликт между женщинами вспыхнул из-за тренажера.

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      Никита Савин
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