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09:39, 15 апреля 2024Из жизни

Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

Metro: в Мексике женщина откусила палец посетительнице спортзала во время ссоры

Кадр: Newsflash

В Мексике одна посетительница тренажерного зала подралась с другой из-за тренажера и откусила ей палец. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в спортзале в городе Монтеррей, штат штата Нуэво-Леон. 44-летняя посетительница по имени Россана обвинила другую, 66-летнюю Летицию, в том, что она слишком долго занимает тренажер. Между женщинами завязалась ссора, а за ней последовала драка. Во время потасовки Россана схватила пожилую женщину за волосы и потащила ее по полу. Летиция продолжала бороться и в какой-то момент укусила Россану за мизинец.

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В результате женщина потеряла кончик пальца. Увидев это, она потеряла сознание. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Зачинщиц драки арестовали. Их абонементы в тренажерный зал были аннулированы. Летиции предъявили обвинения в нападении, а Россана в настоящее время восстанавливается после полученных травм. Неизвестно, удалось ли врачам пришить ей часть мизинца.

Ранее сообщалось, что в Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. По словам очевидцев, откушенное ухо упало на землю, когда драчунов разнимали.

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