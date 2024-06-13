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02:43, 13 июня 2024Бывший СССР

Полномочия украинских военкомов предложили сократить из-за постоянных скандалов

В Верховной Раде предложили сократить полномочия ТЦК из-за скандалов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Чернев заявил, что комитет рассматривает возможность сокращения полномочий Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и передачи их функций в гражданские органы. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Причиной послужили постоянные скандалы с военкомами, один из которых произошел 11 июня в Одессе. Сотрудники ТЦК задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров. «Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — высказался Чернев.

Он рассказал, что в настоящее время обсуждаются варианты, как не допустить повторения подобных ситуаций. «Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам», — добавил Чернев.

Ранее на Украине сотрудники скорой помощи начали увольняться после скандала с работниками ТЦК. Как утверждает представитель скорой помощи в Одессе, никто из сотрудников экстренной службы не имеет брони от мобилизации и сделать ее им «никто не обещает».

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      Маргарита Пименова
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