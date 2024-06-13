Путин наградил медалями спасавших людей во время теракта в «Крокусе» школьников

Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил медалями школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медали «За спасение погибавших», ученица московской школы №1900 Виктория Волчихина, ученик школы №1191 Александр Журик, учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и учащийся московской школы №1564 Артемий Филимонов.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек. Пострадал 551 человек.

Ранее сообщалось, что на месте сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться сквер с памятником. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в данный момент этот вариант обсуждается.