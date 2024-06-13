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20:17, 13 июня 2024Россия

Путин вспомнил про старика Хоттабыча

Путин порассуждал о жестокости и вспомнил про старика Хоттабыча

Фото: Goballookpress.com

Президент России Владимир Путин вспомнил вымышленного героя старика Хоттабыча во время заседания Совета по науке и образованию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Так, глава государства ответил на высказывание о том, что дети и семьи в России должны смириться с тем, что нужно для государства. По его мнению, подобное звучит жестко.

«По поводу жесткости, вы вспомнили про старика Хоттабыча. Он, как известно, людей, которые в парикмахерской находились и подсмеивались над Волькой, он превратил их в баранов. Он их наказал, но у самого Вольки начала расти борода, усы, мальчик не знал, что с этим делать. Он хотел как лучше, старик-то. А сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше», — сказал Путин.

Он пояснил, что определенная жесткость необходима. Однако, подчеркнул президент, нужно делать так, чтобы не получилось «мы хотим как лучше, а получится как всегда». Глава государства добавил, что для людей необходимо создавать условия, в которых возникала бы мотивация и они сами бы захотели действовать.

Ранее Путин вспомнил о мечте экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По его словам, политик мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Москвы. «Мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители — и Анатолий Александрович Собчак», — заявил президент.

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      Никита Абрамов
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