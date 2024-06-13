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09:45, 13 июня 2024Силовые структуры

Пьяный мужчина поджег московский ресторан

Shot: в Москве пьяный мужчина поджег ресторан «Чайхона Айва»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве пьяный мужчина облил бензином и поджег ресторан «Чайхона Айва». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рано утром 13 июня в заведение на Гловинском шоссе ворвался мужчина. Он облил дверь горючей жидкостью, поджег и сбежал. В ресторане находились сотрудники и посетители, они вызвали пожарных. Отмечается, что очевидицам удалось потушить возгорание самостоятельно.

На месте инцидента уже работают правоохранители, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Москве 19-летний пациент наркологической клиники «Уника+» перегрыз бинты, поджег подушки и сбежал.

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      Екатерина Кашурникова
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