Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

Минтранс Ярославской области: аэропорт работает штатно после атаки дронов

Аэропорт Ярославля работает штатно после атаки дронов на регион. Влияние налета беспилотников на авиагавань РИА Новости раскрыли в областном минтрансе.

Уточняется, что ограничения полетов вводились с 6:15 до 7:15, однако в этот период в расписании аэропорта не было вылетов и прилетов.

В ночь на 13 июня беспилотники Вооруженных сил Украины совершили налет на Ярославскую область. На подлете к столице региона атаку отразили, три украинских дрона удалось сбить.

Кроме того, БПЛА попытался атаковать Владимирскую область. Средства противовоздушной обороны успешно его сбили.