Рома Желудь заявил о предчувствии скорой смерти

Блогер Рома Желудь заявил, что ему осталось жить полгода

Популярный российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Роман Керимов) заявил, что ему осталось жить полгода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. (...) У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», — заявил блогер о предчувствии скорой смерти.

Желудь добавил, что намерен отправиться на реабилитацию. Керимов надеется, что в учреждении ему помогут подобрать правильное медикаментозное лечение. Блогер также заявил, что будет прикладывать усилия к тому, чтобы улучшить свое физическое и эмоциональное состояние.

В 2022 году Желудь рассказывал о проблемах со здоровьем из-за наркотиков. По его словам, из-за длительного приема запрещенных веществ у него возникли боли в сердце и проблемы с дыханием. Тогда же он пообещал пройти курс лечения капельницами и начать работать с психотерапевтом.

В 2021 году блогер заявил, что у него есть секс-зависимость, которую он назвал настоящей болезнью. Желудь объяснил, что недуг проявлялся постоянным поиском секса и массовыми рассылками интимных фотографий.