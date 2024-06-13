Россиянам раскрыли способы сэкономить на пластических операциях

Хирург Громова: сэкономить на пластике можно с помощью комбинированных операций

Пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова раскрыла россиянам способы сэкономить на пластических операциях. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, скорректировать внешность можно дешевле с помощью комбинированных операций, которые выполняются на не конфликтующих между собой зонах. Среди них, например, сочетание блефаропластики с круговой подтяжкой лица или лабиопластики, то есть интимной пластики, с абдоминопластикой — пластикой живота.

«В этом случае вместо нескольких погружений требуется всего лишь один более продолжительный наркоз. Кроме того, есть ощутимая экономия на палате», — пояснила врач. Однако в данной ситуации реабилитационный период окажется более тяжелым, также указала она.

Кроме того, сделать операцию по стоимости ниже рынка получится, если стать у пластического хирурга моделью. При этом необходимо учитывать сопутствующие риски, поскольку выполнять вмешательство, вероятнее всего, будет начинающий специалист.

«Чаще всего низкие цены на пластические операции назначают молодые и неопытные врачи, которые не всегда знают, что делать с осложнениями. В этом случае уже после операции они могут отправить пациента к более опытному коллеге на дополнительную коррекцию или консультацию, что увеличит итоговую стоимость», — отметила Громова.

Также эксперт указала, из чего складывается стоимость пластической операции. Так, в нее входит само хирургическое вмешательство, необходимые перевязки и послеоперационные осмотры. Помимо того, к этой сумме следует прибавить размещение в палате, консультацию анестезиолога и цену наркоза, которая зависит от количества часов.

К примеру, в среднем цена на блефаропластику в Москве начинается от 90 тысяч рублей. В то же время маммопластика без стоимости имплантатов обойдется в сумму от 190 тысяч рублей, круговая подтяжка — от 250 тысяч, а липосакция одной зоны — от 25 тысяч, сообщила врач.

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