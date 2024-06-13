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12:16, 13 июня 2024Россия

Россиянка неделю проходила с частью снаряда в бедре

Mash: в Донбассе спасли женщину, неделю проходившую с частью снаряда в бедре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донбассе женщина неделю проходила с частью снаряда в бедре. Донецкий анастезиолог-реаниматолог Николай Гринько извлек из ее ноги сердечник от снаряда пушки боевой машины пехоты (БМП), пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

«Это была вторая неделя работы в Новоазовске. Приехала женщина тучная, жировые складки большие, одежду снимает, а у нее в верхней трети бедра такой жировой фартук, а оттуда торчит донце снаряда. Разогнали всех, я эту штуку инструментом вытащил. Все-таки боялся, что это может взорваться», — рассказал врач, спасший женщину.

В июне 2024 года телеоператора «Россия 24» после подрыва на мине в Шебекино госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Врачи извлекли осколки из его тела.

Осенью 2023 года в Севастополе врачи и саперы достали из бедра участника специальной военной операции неразорвавшийся боеприпас. Снарядом оказался осколочный гранатометный выстрел — ВОГ-17. Его длина составляет 132 миллиметра, а масса — 350 граммов.

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      Елена Торубарова
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