Россиянку избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате

Под Красноярском женщину избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате

В Емельяновском районе в Красноярском крае женщину избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, она состояла в группе в одном из мессенджеров, где обсуждали тоннель на Водоразделе под Красноярском, который топит каждый год.

Жительница была недовольна требованием о взносах в фонд, поскольку не пользуется дорогой. По ее мнению, решать эту проблему стоило бы властям, а не дачникам.

В чате с жительницей Красноярского края не согласился мужчина, выступавший за сбор денег. Оппонент после обмена аргументами в сети пригласил женщину на встречу.

Дачница подчеркнула, что мужчина забрал у нее телефон и набросился на нее с кулаками. Медики зашивали пострадавшей лицо.

Полицейские начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной.