Шольцу предрекли утрату власти

Express: Шольц потеряет власть, если проведет досрочные выборы

Канцлер Германии Олаф Шольц потеряет власть, если решится провести досрочные выборы в стране. Об этом в интервью изданию Express заявил бывший депутат Европарламента Ханс-Олаф Хенкель.

«Шольц находится в сложной ситуации из-за огромного успеха правых партий по всей Европе на выборах», — сказал он, добавив, что на фоне растущей популярности правых европейских партий Шольц не решился бы последовать примеру президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего досрочные выборы в парламент.

«Шольц не стал бы этого делать. Весьма вероятно, что его Социал-демократическая партия подвергнется еще одному жестокому избиению», — добавил Хенкель.

Ранее Шольц отметил плохие результаты входящих в правящую коалицию в Германии социал-демократов (СДПГ), «Зеленых» и свободных демократов (СвДП) на прошедших выборах в Европарламент.