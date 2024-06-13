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19:08, 13 июня 2024Путешествия

Туристка отдохнула на Бали и вернулась с сыпью по всему телу

Daily Mail: туристка отдохнула на Бали и покрылась сыпью из-за лихорадки денге

Фото: Christopher Alvarenga / Unsplash

Британская туристка отдохнула на Бали и заразилась опасной для жизни лихорадкой денге. Ее историей делится издание Daily Mail.

27-летняя Эмма Кокс приехала на тропический остров 6 мая и на пятый день отпуска почувствовала себя плохо. У нее появились боль в мышцах и суставах, жжение в глазах — типичные симптомы лихорадки денге, которую переносят комары. Сначала девушка подумала, что простыла из-за кондиционера, а потом объяснила недомогание гриппом.

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Кокс срочно вернулась в Великобританию. Дома она покрылась сыпью, все тело начало чесаться. Тогда туристка обратилась к врачам и выяснила, что заболела из-за укусов насекомых.

Другая путешественница вернулась из четырехзвездочного отеля Египта с гепатитом А. Девушку госпитализировали с тошнотой и диареей.

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      Мария Борисова
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