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18:12, 13 июня 2024Бывший СССР

Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

Зеленский и премьер Японии Кисида подписали соглашение о безопасности
Фумио Кисида и Владимир Зеленский

Фумио Кисида и Владимир Зеленский . Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о безопасности на полях саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил украинский лидер в соцсети X.

«В 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов и будет продолжать поддерживать нас на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения», — говорится в публикации.

По его словам, в рамках соглашения украинская сторона получит гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество, а также поддержку в области безопасности и обороны. Помимо этого, документ предусматривает введение санкций против России.

Ранее лидеры стран G7 решили выдать Украине 50 миллиардов долларов. По словам чиновника председательствующей на саммите Франции, большая часть указанных средств будет предоставлена Киеву ​​в виде кредита от правительства США. Его выплата будет обеспечена доходами от замороженных российских активов.

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      Кристина Есикова
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