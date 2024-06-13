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12:58, 13 июня 2024Бывший СССР

Украина подпишет с Японией соглашение о безопасности

Зеленский: Украина на саммите G7 подпишет с Японией соглашение о безопасности
СюжетСаммит G7

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Украина подпишет с Японией соглашение о безопасности в четверг, 13 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер уточнил, что соответствующие документы планируется подписать на саммите стран «Большой семерки» (G7). По его словам, соглашения с Японией и США будут заключены в рамках принятой в 2023 году декларации о поддержке Украины.

«Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой подпишем двусторонние соглашения о безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины», — написал Зеленский.

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      Екатерина Грищенко
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