Зеленский: Украина на саммите G7 подпишет с Японией соглашение о безопасности

Украина подпишет с Японией соглашение о безопасности в четверг, 13 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер уточнил, что соответствующие документы планируется подписать на саммите стран «Большой семерки» (G7). По его словам, соглашения с Японией и США будут заключены в рамках принятой в 2023 году декларации о поддержке Украины.

«Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой подпишем двусторонние соглашения о безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Япония выбрала представителя на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Как сообщили в МИД страны, им стал премьер-министр Фумио Кисида.