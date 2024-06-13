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10:01, 13 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии разрешили разработку урановых месторождений

Парламент Киргизии отменил запрет на разработку урановых месторождений

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Парламент Киргизии отменил запрет на поиск, разведку и разработку урановых и ториевых месторождений на территории страны. Соответствующее решение опубликовала пресс-служба законодательного органа республики.

Сообщается, что парламент принял во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в закон «О недрах», а также в Кодекс о правонарушениях. В соответствии с документом закон, запрещающий разработку месторождений урана и тория, признан утратившим силу.

При этом председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров подчеркнул, что законопроект направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урана и тория.

Ранее парламент Киргизии запретил рекламу гадалок, экстрасенсов и ясновидящих. Отмечается, что соответствующее решение принято с целью противостояния «манипулированию сознанием граждан в области предоставления услуг по каким-либо оккультическим, магическим и другими недостоверными способами».

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      Александр Курбатов
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