Зеленский встретился с премьером Италии

Зеленский провел встречу с премьером Италии Мелони на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита «Большой семерки» (G7). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили следующие шаги нашего сотрудничества, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины», — написал Зеленский.

По словам главы государства, в рамках встречи одной из тем обсуждения стал саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Стороны также рассмотрели совместные проекты Киева и Рима по восстановлению Одессы и Одесской области.

В ходе саммита «Большой семерки» 13 июня Зеленский подписал с премьер-министром Японии Фумио Кисидой соглашение о безопасности. Президент Украины сообщил, что в соответствии с документом Киев получит от Токио 4,5 миллиарда долларов в 2024 году. Также Япония будет поддерживать республику на протяжении последующих десяти лет.