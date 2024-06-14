Армения присоединилась к лунной программе США

SpaceNews: Армения присоединилась к американской программе Artemis

Армения присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашения Artemis были подписаны 12 июня на церемонии в штаб-квартире НАСА. Со стороны Армении соглашение подписал министр индустрии высоких технологий страны Мхитар Айрапетян. На церемонии присутствовали глава американского космического ведомства Билл Нельсон и представители Госдепартамента США.

«Наше участие не только расширит наши технологические возможности, но и вдохновит новое поколение армян мечтать о многом, внедрять инновации и исследовать мир и вселенную», — заявил Айрапетян.

Издание отмечает, что Армения стала десятой страной, которая в 2024 году присоединилась к возглавляемой США лунной программе. Всего соглашения Artemis подписали 43 страны, до Еревана в мае это сделали Перу и Словакия.

В мае SpaceNews сообщило, что Сербия стала 11-й страной, которая присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).