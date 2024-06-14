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08:30, 14 июня 2024Забота о себе

Люди старше 70 лет рассказали об особенностях секса в этом возрасте

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В обществе тема секса пожилых людей табуирована, поэтому психолог и сексопатолог Шеннон Чавес попросила людей старше 70 лет рассказать об особенностях интимной жизни в этом возрасте. Их слова привело издание Huffington Post.

Так, по словам 76-летнего Фрэнка, состоящего в браке более 50 лет, с годами желание любить и быть любимым, ощущать себя желанным, стремление доставлять удовольствие партнерше никуда не девается. «Когда мы молоды, мы не желаем верить, что старые, обвисшие люди все еще хотят секса. Но мы это делаем. Физическое влечение и удовлетворение, общение по-прежнему важны даже в 70 лет», — сказал он.

Он добавил, что с возрастом появляется множество проблем физического плана (эректильная дисфункция, сухость влагалища, боль при проникновении), но современная медицина позволяет справиться и с этим с помощью различных препаратов.

Самая большая проблема — это стигма старости, с седыми волосами или лысинами, обвисшей грудью и задницей... Люди думают, что с таким телом нет необходимости в сексе. Когда нам было за 50, мы думали, что если доживем до 70, то с сексом точно будет покончено. Но, к нашему с женой удивлению, все наоборот

Фрэнксексуально активный 76-летний мужчина

71-летний Норм признался, что более 20 лет живет с эректильной дисфункцией. При этом, по его словам, ранее жена никогда не получала оргазм от проникающего секса, теперь же ей доступно это удовольствие. «Это можно назвать продвинутой прелюдией: я использую рот, руки и ноги, чтобы стимулировать ее. Затем она стимулирует меня, пока я не достигну оргазма», — откровенно признался мужчина.

40
процентов

людей в возрасте 65-80 лет все еще сексуально активны

То, что тела изнашиваются, не означает, что изнашивается и разум, сказал 70-летний Дэвид Дэниел. Он добавил, что с возрастом люди становятся более смелыми и изобретательными. «Когда вы подходите к концу жизни, вы понимаете, что правила больше не имеют такого большого значения, в том числе и в постели. Никто не бросит на вас неодобрительный взгляд и не будет отговаривать делать то, что вы хотите», — добавил сексуально активный мужчина.

По словам женщины по имени Норма, они с мужем занимаются сексом исключительно по пятницам. И даже сообщают друзьям, что в этот день не могут видеться с ними, потому что у них романтичный вечер. «Могли бы мы заниматься сексом чаще? Возможно, но это очень утомительно», — заключила она.

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      Алиса Дмитриева
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