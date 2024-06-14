ИИ помог предотвратить 95 процентов врачебных ошибок

Anesthesia & Analgesia: ИИ поможет врачам избежать 95 процентов ошибок

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля (США) рассказали о пользе искусственного интеллекта (ИИ) при проведении операций. Исследование опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

По словам доктора медицинских наук Карена С. Нанджи, довольно часто врачи допускают ошибки при выборе и назначении лекарственных препаратов во время операции. По словам ученого, модели ИИ способны анализировать действия врачей и предотвращать огромное количество ошибок.

В ходе исследования специалисты изучили отчеты о безопасности, связанные с ошибками в приеме лекарств, задокументированные врачами-анестезиологами при хирургических процедурах с августа 2020 года по август 2022-го. Два независимых рецензента классифицировали каждую ошибку по времени и типу. В итоге медики выявили 80 ошибок при приеме лекарств и обнаружили, что 76 из них — или 95 процентов от общего числа — можно было избежать.

Нанджи и его коллеги посоветовали внедрять и использовать ИИ-модели, которые бы контролировали действия врачей и подстраховывали медиков. «Хотя поддержка принятия клинических решений повышает эффективность и качество медицинской помощи в операционных, она все еще находится на ранних стадиях внедрения», — заявила соавтор исследования Линда Амичи.

В начале мая ученые Университета штата Вашингтон (США) заявили, что чат-бот ChatGPT оказался бесполезен при оценке риска болезней сердца. По словам медиков, он часто делал ошибки и противоречил сам себе.