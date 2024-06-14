На Украине рассказали о страхе перед предательством Запада

Украинцы опасаются, что конференция в Швейцарии приведет к предательству интересов Киева Западом и новым Минским соглашениям, но власти страны продолжат отвергать любые компромиссы с Россией. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.
По его словам, внутри страны замечают заявления о «неких документах» и «неизвестных отчетах», которым начинают давать оценки и «разгонять на абсолютно ровном месте "зраду"». «Но важно, что будет в результате. Я могу точно сказать, я об этом говорил не один раз — при этом президенте Украины минских договоренностей не будет в том виде, в котором они были», — сказал Глава ОП.
При этом Ермак отметил бескомпромиссность Киева относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Кроме того, свое участие в саммите 15-16 июня также подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.