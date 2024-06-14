Названа причина снятия Чимаева с боя в UFC

Менеджер Хамзата Чимаева заявил, что он снялся с боя в UFC по состоянию здоровья

Махди Шаммас, менеджер представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева, в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) назвал причину его снятия с боя против австралийца Роберта Уиттакера в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По словам представителя спортсмена, такое решение было принято по состоянию здоровья. «Постоянная болезнь, с которой Хамзат боролся на протяжении большей части тренировочного лагеря, не была вылечена вовремя. Его несколько раз госпитализировали и выписывали из больниц», — заявил Шаммас.

О снятии Чимаева с поединка стало известно ранее 14 июня. Причины произошедшего не назывались.

Бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night, который пройдет 22 июня. Во втором по значимости поединке вечера встретятся россияне Сергей Павлович и Александр Волков.