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16:45, 14 июня 2024Россия

Названо возможное место запуска ракеты по жилому дому в Белгородской области

Mash: ракету по жилому дому в Шебкино ВСУ могли запустить из Харьковской области

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Ракету по жилому дому в Шебкино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить из Волчанского района Харьковской области. Возможное место запуска называл Telegram-канал Mash.

Волчанский район Харьковской области находится примерно в 45 км от белгородского Шебекино.

Как сообщили в МЧС, разбор завалов продолжается. Опубликовано также видео, где видно, как жители помогают расчищать обломки дома.

По последним данным, спасатели эвакуировали двух человек с пятого этажа, еще двух человек достали из-под завалов. Еще двоих не удалось спасти, сообщает НТВ.

По информации губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, всего пострадали пять человек— троих увезли на скорой, двум жильцам оказали медпомощь на месте.

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      Елена Торубарова
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