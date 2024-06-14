Названо возможное место запуска ракеты по жилому дому в Белгородской области

Mash: ракету по жилому дому в Шебкино ВСУ могли запустить из Харьковской области

Ракету по жилому дому в Шебкино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить из Волчанского района Харьковской области. Возможное место запуска называл Telegram-канал Mash.

Волчанский район Харьковской области находится примерно в 45 км от белгородского Шебекино.

Как сообщили в МЧС, разбор завалов продолжается. Опубликовано также видео, где видно, как жители помогают расчищать обломки дома.

По последним данным, спасатели эвакуировали двух человек с пятого этажа, еще двух человек достали из-под завалов. Еще двоих не удалось спасти, сообщает НТВ.

По информации губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, всего пострадали пять человек— троих увезли на скорой, двум жильцам оказали медпомощь на месте.