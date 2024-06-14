Под завалами рухнувшего из-за обстрела дома под Белгородом услышали крики детей

В Шебекино под завалами рухнувшего из-за обстрела дома могут находиться дети

В городе Шебекино Белгородской области под завалами рухнувшего в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома могут находиться дети, слышны их крики. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, при обстреле обрушилось 15 квартир, количество пострадавших возросло до пяти, еще пять человек могут находиться под завалами.

При этом Telegram-канал Baza сообщает как минимум о семи жильцах, которые могут находиться под обломками, среди них есть дети. Раскрыты также личности двух пострадавших — 70-летней Людмилы Т. с открытой раной головы и 35-летней Ольги Ц. с открытыми ранами ног.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки. В сети появились кадры с места происшествия. На них видны упавшие перед домом деревья, а за ними — обрушившийся подъезд, над котором еще осталась крыша.

12 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, снаряд попал в многоэтажку. Сообщалось о трех жильцах, которых не удалось спасти.