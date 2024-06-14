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10:24, 14 июня 2024Мир

Названо условие для отделения Восточной Германии от ФРГ

Депутат Моосдорф: участие Берлина в конфликте на Украине приведет к развалу ФРГ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Прямое вовлечение и участие Берлина в конфликте на Украине приведет к развалу ФРГ и отделению Восточной Германии. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche выступил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере за последние два года», — сказал политик, добавив, что Восточная Германия никогда не примет решение немецкого федерального правительства о вмешательстве в украинский конфликт и отреагирует отделением.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной с территории стран-членов НАТО ввяжет Германию в прямой военный конфликт с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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