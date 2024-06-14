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12:30, 14 июня 2024Мир

Путин заявил о содействии России включению новых участников БРИКС

Путин: Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составим МИД России, сообщает ТАСС.

По сего словам, Москва примет необходимые решения уже к саммиту в Казани, который пройдет в октябре 2024 года.

«Потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира», — отметил российский лидер.

Ранее стало известно о встрече Путина с руководством российского внешнеполитического ведомства. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча не является экстренной.

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      Виктория Кондратьева
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