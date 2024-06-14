Путин заявил о «выкачивании соков» из экономики Европы

Путин: экономики стран ЕС балансируют на грани рецессии из-за давления США

Власти США занимаются «выкачиванием соков» из экономик европейских стран, продолжая оказывать на них давление при помощи различных инструментов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Соединенные Штаты фактически отказались от регулирующих механизмов Всемирной торговой организации (ВТО). «Все заблокировано», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что власти США оказывают давление не только на своих прямых конкурентов, но и на «своих сателлитов» в Европе. В результате в настоящее время экономики различных стран Евросоюза (ЕС) оказались на грани рецессии, резюмировал Путин в ходе выступления на встрече с руководством российского Министерства иностранных дел (МИД).

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что одной из главных причин отставания темпов роста экономики Европы являются высокие цены на энергоносители. На этом фоне динамика ВВП США сейчас развивается стремительнее, чем валовый продукт ЕС.