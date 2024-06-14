Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:40, 14 июня 2024Наука и техника

Определен вред от спутников Starlink Илона Маска

Geophysical Research Letters: спутники Starlink повредят озоновому слою

Фото: Lian Zhen / XinHua / Globallookpress.com

Ученые Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии определили, что большие спутниковые группировки, называемые мегасозвездиями спутников, вроде Starlink Илона Маска могут повредить озоновому слою Земли и замедлить зарастание озоновых дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Специалисты смоделировали химический состав сгорающего в атмосфере материала, из которого изготовлены спутники, а также изменение химических веществ на молекулярном и атомном уровне, соответствующее процессу окисления.

Типичный 250-килограммовый спутник, 30 процентов массы которого составляет алюминий, при входе в атмосферу генерирует около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия. Известно, что оксиды алюминия способствуют химическим реакциям между озоном и хлором и могут оставаться в атмосфере десятилетиями, продолжая разрушать озоновый слой.

Большинство этих частиц создаются в мезосфере, на высоте 50-85 километров над Землей. Им требуется до 30 лет, чтобы опуститься на стратосферные высоты, где находится 90 процентов земного озона. По оценкам, общее количество оксидов алюминия, образующихся при падении спутников в атмосферу Земли, увеличилось в восемь раз с 2016 по 2022 год — на 29,5 процента по сравнению с естественным уровнем.

Результаты экстраполяции показывают, что при завершении эксплуатации запланированных к настоящему времени спутников каждый год на Землю будет падать 912 метрических тонн алюминия, что приведет к выбросу 360 метрических тонн оксидов алюминия в атмосферу ежегодно, что на 646 процентов больше естественного уровня.

Из 8100 объектов на низкой околоземной орбите 6000 — это спутники Starlink, запущенные за последние несколько лет. Запланировано еще около 50 тысяч запусков. Amazon и другие компании по всему миру также планируют создать группировки из от 3000 до 13 000 спутников. Интернет-спутники на низкой околоземной орбите недолговечны и служат около пяти лет. Затем компаниям придется запускать спутники на замену, продолжая цикл запланированного устаревания и незапланированного загрязнения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      В Россию вернули тела 32 военнослужащих

      Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

      Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

      Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

      Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

      Путин заявил о стремительном изменении мира

      Путин заявил о содействии России включению новых участников БРИКС

      В России подростки заставили девочку целовать им ноги и выложили видео в сеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше