В ДНР заявили о попадании ВСУ в огневой мешок в Карловке

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ попали в огневой мешок в Карловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в населенном пункте Карловка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что для ВСУ сложилась не лучшая ситуация в Карловке. «В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке», — заявил Кимаковский. По его словам, в такой же ситуации украинские военные оказались в районе села Невельское.

13 июня Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию для войск Украины на краматорском направлении. Как сообщалось, на этом участке фронта произошло пять боестолкновений. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР.