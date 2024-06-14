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08:41, 14 июня 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о попадании ВСУ в огневой мешок в Карловке

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ попали в огневой мешок в Карловке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в населенном пункте Карловка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что для ВСУ сложилась не лучшая ситуация в Карловке. «В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке», — заявил Кимаковский. По его словам, в такой же ситуации украинские военные оказались в районе села Невельское.

13 июня Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию для войск Украины на краматорском направлении. Как сообщалось, на этом участке фронта произошло пять боестолкновений. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР.

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      Кристина Есикова
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