Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 14 июня 2024Экономика

В Лондоне решили избавиться от дома Черчилля

В Лондоне бывший дом Уинстона Черчилля выставили на продажу за 19,5 млн фунтов

Фото: Юсуф Карш / Public domain / Wikimedia Commons

В Лондоне решили избавиться от бывшего дома премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах. Особняк выставили на продажу, пишет Mansion Global.

Недвижимость находится в районе Кенсингтон, недалеко от Гайд-парка и королевского Альберт-холла. Черчилль купил этот особняк в 1946 году и владел им до конца жизни. Сначала он использовал это помещение как офис, а затем объединил его с соседним домом и стал полноценно в нем жить.

Внутри дома есть шесть спален, кухня, зал для завтрака, столовая, несколько старинных каминов, тренажерный зал и собственная терраса. Из особняка можно также выйти в небольшой сад. Новому владельцу недвижимости предлагают заплатить за нее 19,5 миллиона фунтов стерлингов (более 2,2 миллиарда рублей).

Ранее любимчик Фрэнка Синатры, американский джазовый музыкант, певец и актер Гарри Конник-младший решил избавиться от своего особняка с пятью спальнями на полуострове Кейп-Код. Свои владения он оценил в 12,5 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше