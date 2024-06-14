В Лондоне решили избавиться от дома Черчилля

В Лондоне бывший дом Уинстона Черчилля выставили на продажу за 19,5 млн фунтов

В Лондоне решили избавиться от бывшего дома премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах. Особняк выставили на продажу, пишет Mansion Global.

Недвижимость находится в районе Кенсингтон, недалеко от Гайд-парка и королевского Альберт-холла. Черчилль купил этот особняк в 1946 году и владел им до конца жизни. Сначала он использовал это помещение как офис, а затем объединил его с соседним домом и стал полноценно в нем жить.

Внутри дома есть шесть спален, кухня, зал для завтрака, столовая, несколько старинных каминов, тренажерный зал и собственная терраса. Из особняка можно также выйти в небольшой сад. Новому владельцу недвижимости предлагают заплатить за нее 19,5 миллиона фунтов стерлингов (более 2,2 миллиарда рублей).

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