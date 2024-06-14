В России три человека получили поражение мозга после выпитого антифриза

В Улан-Удэ три человека оказались в реанимации после отравления антифризом

В Улан-Удэ три человека отравились антифризом и попали в реанимацию с поражением мозга. Об этом сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова в Telegram-канале.

Трех человек госпитализировали в среду, 12 июня. В больницу в бессознательном состоянии поступили двое мужчин и одна женщина. Родственница рассказала, что пострадавшие употребляли антифриз.

«Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек, все трое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия», — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии полуторагодовалый ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию. На момент госпитализации мальчик находился в тяжелом состоянии, вызванном отравлением щелочью и ожогом ротовой полости, пищевода и желудка.