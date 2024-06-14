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15:17, 14 июня 2024Экономика

В российском городе захотели избавиться от площади Ленина из-за неактуальности

В Ирбите захотели переименовать площадь Ленина из-за утраты актуальности

Фото: Анатолий Матвейчук / Фотобанк Лори

Власти Ирбита Свердловской области захотели переименовать площадь Ленина. Они заявили, что нынешнее название утратило актуальность, сообщает издание «Подъем».

В администрации российского города заявили, что смена названия привяжет площадь «к истории, которой было гораздо больше в городе». Местным жителям предложили проголосовать: назвать площадь Екатерининская, Торговая или оставить старое название.

По словам главы Ирбита Николая Юдина, время и ситуация в стране изменились, а площадь кардинально поменяла свой облик и предназначение. Сейчас мероприятия, посвященные связанным с Лениным событиям, проводят в других местах. «Годовщину революции мы не празднуем, сейчас у нас другой праздник. Первомай в городе отмечают, но маевки проходят на другой территории», — объяснили власти.

Ранее в Вышнем Волочке Тверской области решили избавиться от памятника Ленину. Монумент выставили на продажу за 700 тысяч рублей.

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      Александра Качан
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