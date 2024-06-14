Вдова бойца СВО похоронила его втайне от родственников

В Башкирии вдова скрыла похороны бойца СВО от его родных

В Башкирии участника специальной военной операции (СВО) похоронили втайне от его родственников. Об обстоятельстве, которое привело к этому, рассказывает издание «Новости Уфы и Башкортостана сегодня».

Похороны военнослужащего состоялись в Белебеевском районе области. Родственники бойца, проживающие в Альшеевском районе, узнали об этом из сообщений СМИ. На похоронах присутствовала только вдова военнослужащего, с которой он познакомился незадолго до отправки в зону боевых действий. Женщина скрыла факт прощания с мужем от его семьи.

Сестра участника СВО пожаловалась руководству республики на действия военкомата, сотрудники которого, по ее мнению, должны были проинформировать о месте проведения траурной церемонии. В свою очередь, в администрации Альшеевского района пояснили, что передают информацию только жене и родителям солдат. «В таких случаях близкий родственник должен сообщить о смерти другим людям», — добавили там.

Ранее на Урале вдова бойца СВО отменила развод с ним ради получения выплат. Женщина прямо заявила журналистам, что не хочет терять деньги, и объяснила это тем, что до отправки на спецоперацию военнослужащий ежедневно виделся с ней.