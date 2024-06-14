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19:32, 14 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил о риске рака из-за популярной у молодежи привычки

Стоматолог Лысенков предупредил о риске рака из-за курения вейпов

Фото: Unsplash

Из-за курения вейпов увеличивается риск развития множества заболеваний, в том числе смертельно опасного рака слизистой оболочки полости рта, предупредил стоматолог Павел Лысенков. В комментарии для «Газеты.Ru» врач рассказал о плачевных последствиях популярной у молодежи привычки.

По словам Лысенкова, у тех, кто курит вейп, появляется пленка-налет на зубной эмали. Из-за нее на зубах скапливаются остатки пищи, что в итоге приводит к патологическим изменениям в полости рта.

Кроме того, из-за воздействия горячего пара эмаль зубов высушивается, на ней образуются микроскопические трещины, приводящие к кариесу. При этом слизистая поверхность отмирает, развивается пародонтит, а также возникает повышенная чувствительность зубов.

Курение повреждает протоки слюнных желез, из-за чего слюны выделяется меньше, чем необходимо

Павел Лысенковстоматолог

Лысенков добавил, что при длительном использовании вейпов развиваются пародонтит, гингивит, зубной камень и налет, меняется состав слюны. А сочетание курения вейпа и других неблагоприятных факторов может привести к возникновению рака слизистой оболочки полости рта.

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      Алиса Дмитриева
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